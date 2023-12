Maldini: “Cardinale? Una chiacchierata e quattro messaggi in un anno”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola (LEGGILA QUI IN VERSIONE INTEGRALE). Interrogato sul suo rapporto con Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, Maldini ha risposto quanto segue. "Con lui, in un anno, solo una chiacchierata, più 4 suoi messaggi. Diceva che dovevamo fidarci l’uno dell’altro. Io l’ho fatto: come sia andata, è noto". LEGGI ANCHE: Milan-Frosinone, le parole di Pioli nella conferenza della vigilia >>>