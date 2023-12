Milan-Frosinone, Pioli: “Chi non ci crede non si presenti” | LIVE News

Quali sono le sue responsabilità in questa non crescita: "Le responsabilità dell'allenatore ci sono sempre. Dipende sempre dalle percentuali che date in caso di successo e insuccesso. Siamo in un momento in cui i bilanci sono limitati. Ho detto una cosa per quanto riguarda il campionato, perché in Champions sappiamo che è difficile: mancano 25 partite. Chi non crede di poter raggiungere la vetta non dovrebbe presentarsi. Ho visto un gruppo che ci crede e vuole fare bene. Poi quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto è storia ormai. In positivo e negativo. Soprattutto nei momenti negativi, che ci sono stati in ogni stagione, credo che la compattezza sia stata una risorsa e lì dobbiamo insistere".