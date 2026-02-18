Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Liberali: “Il ruolo che mi piace di più è il trequartista. Imbucare e fare assist”

INTERVISTE

Milan, senti Liberali: “Il ruolo che mi piace di più è il trequartista. Imbucare e fare assist”

Ex Milan, Liberali: 'Il mio ruolo preferito è il trequartista, dietro la punta'
Mattia Liberali, trequartista classe 2007 cresciuto nelle giovanili del Milan, ha parlato della sua posizione in campo in un'intervista concessa a 'Gianlucadimarzio.com'
Redazione PM

In estate Mattia Liberali è ceduto al Catanzaro a titolo definitivo. Il trequartista cresciuto nelle giovanili del Milan sembrava destinato a essere uno dei futuri pilastri rossoneri. La separazione è stata dovuta a più circostanze, dal poco spazio al mancato accordo per il rinnovo. Con la formazione calabrese sta finalmente iniziando a trovare continuità: un gol e 2 assist in 12 partite in Serie B.

Milan, le parole di Liberali

—  

Nella giornata di oggi (18 febbraio), il sito Gianlucadimarzio.com ha pubblicato un'intervista a Mattia Liberali. Tra i vari temi trattati, l'ex Milan ha parlato anche della sua posizione in campo e del ruolo in cui preferisce giocare. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao fa ancora fatica fisicamente: come può essere utile per Allegri? Col Como ...

"Il ruolo che mi piace di più è il trequartista. Giocare dietro la punta, imbucare, fare assist. Però ovviamente dipende da quello che chiede il mister, io cerco sempre di dare il massimo. Ho giocato in più ruoli e quello che il mister mi chiede cerco sempre di farlo con il massimo impegno”.

Leggi anche
Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato...
Ex Milan, Amoroso: “Segnai il rigore che mandò la squadra in Champions. Galliani con me...

© RIPRODUZIONE RISERVATA