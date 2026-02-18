Mattia Liberali, trequartista classe 2007 cresciuto nelle giovanili del Milan, ha parlato della sua posizione in campo in un'intervista concessa a 'Gianlucadimarzio.com'
In estate Mattia Liberali è ceduto al Catanzaro a titolo definitivo. Il trequartista cresciuto nelle giovanili del Milan sembrava destinato a essere uno dei futuri pilastri rossoneri. La separazione è stata dovuta a più circostanze, dal poco spazio al mancato accordo per il rinnovo. Con la formazione calabrese sta finalmente iniziando a trovare continuità: un gol e 2 assist in 12 partite in Serie B.
Milan, le parole di Liberali
Nella giornata di oggi (18 febbraio), il sito Gianlucadimarzio.com ha pubblicato un'intervista a Mattia Liberali. Tra i vari temi trattati, l'ex Milan ha parlato anche della sua posizione in campo e del ruolo in cui preferisce giocare. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.