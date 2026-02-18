In estate Mattia Liberali è ceduto al Catanzaro a titolo definitivo. Il trequartista cresciuto nelle giovanili del Milan sembrava destinato a essere uno dei futuri pilastri rossoneri. La separazione è stata dovuta a più circostanze, dal poco spazio al mancato accordo per il rinnovo. Con la formazione calabrese sta finalmente iniziando a trovare continuità: un gol e 2 assist in 12 partite in Serie B.