Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”

Ex Milan, Liberali: 'Florenzi mi è stato molto vicino. Su Fonseca...'
Mattia Liberali, ex calciatore del Milan, ricorda i suoi anni in rossonero, il rapporto con Florenzi e con Fonseca, in un'intervista concessa a 'Gianlucadimarzio.com'
Era il 15 dicembre 2024 quando Mattia Liberali fece il suo debutto da titolare in Serie A contro il Genoa, a soli 17 anni, indossando la maglia speciale per il 125° anniversario del Milan. Cresciuto nelle giovanili rossonere, il giovane trequartista sembrava destinato a essere uno dei talenti su cui costruire il futuro della squadra. A poco più di un anno di distanza, però, la sua strada ha preso un’altra direzione: la scorsa estate Liberali è passato a titolo definitivo al Catanzaro.

Milan, l'intervista di Liberali

Nella giornata di oggi (18 febbraio), Mattia Liberali è tornato a parlare dei suoi anni al Milan, lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

“Ho fatto tutta la trafila delle giovanili lì, mi porto dietro tantissime esperienze, dalle amicizie ai tornei. Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Il mister Fonseca mi ha aiutato tanto. Tra i calciatori ricordo con particolare affetto Florenzi: mi è stato molto vicino quel giorno, mi diceva di restare calmo e di divertirmi, perché alla fine era una partita di calcio”.

