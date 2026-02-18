Ex Milan, Liberali: 'Florenzi mi è stato molto vicino. Su Fonseca...'

“Ho fatto tutta la trafila delle giovanili lì, mi porto dietro tantissime esperienze, dalle amicizie ai tornei. Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Il mister Fonseca mi ha aiutato tanto. Tra i calciatori ricordo con particolare affetto Florenzi: mi è stato molto vicino quel giorno, mi diceva di restare calmo e di divertirmi, perché alla fine era una partita di calcio”.