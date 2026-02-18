Pianeta Milan
Ex Milan, Amoroso: “Segnai il rigore che mandò la squadra in Champions. Galliani con me era stato chiaro”

Marcio Amoroso, ex attaccante brasiliano, ricorda la sua stagione al Milan in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole
Marcio Amoroso è un ex attaccante che ha vestito la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 2005/2006. Dopo la buona annata con il San Paolo, il brasiliano è diventato un giocatore rossonero all'età di 32 anni. Nella sua carriera ha giocato in Brasile (Flamengo e San Paolo), Germania (Borussia Dortmund), Spagna (Malaga) e Italia (Milan, Udinese, Parma).

Milan, l'intervista a Marcio Amoroso

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta in esclusiva un'intervista all'attaccante brasiliano. Amoroso ha ricordato il suo periodo al Milan con gioia e nostalgia. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

"Pazienza, ero al Milan. Galliani con me era stato chiaro. “Vieni, ci serve una quarta punta”. Accettai con entusiasmo. Carlo mi preferiva Sheva, Inzaghi e Gilardino. Mi sarebbe piaciuto, forse, avere un po’ più di spazio in quei mesi. Perché mi allenavo sempre al massimo, ma non venivo considerato. Pensi che segnai io il rigore che mandò la squadra in Champions, 2-1 contro la Roma di Spalletti. Mi spiace non essere stato considerato per la rosa dell’anno dopo … che la coppa poi l’ha vinta".

