Marcio Amoroso è un ex attaccante che ha vestito la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 2005/2006. Dopo la buona annata con il San Paolo, il brasiliano è diventato un giocatore rossonero all'età di 32 anni. Nella sua carriera ha giocato in Brasile (Flamengo e San Paolo), Germania (Borussia Dortmund), Spagna (Malaga) e Italia (Milan, Udinese, Parma).