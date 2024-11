Ex Milan, Ambrosini: “Tonali? Migliorato rispetto ai tempi al Diavolo. Ecco dove”

Presente negli studi di 'Radio Serie A', Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan e ora opinionista, ha parlato della vittoria dell' Italia contro il Belgio . Gli azzurri si sono qualificato con certezza ai quarti della competizione con una gara in anticipo. Autore del gol l'ex rossonero Sandro Tonali . Ecco il parere di Ambrosini sul centrocampista.

Ex Milan, Ambrosini celebra Tonali: miglioramenti e ancora spazio per incidere

"Dal punto di vista della presenza fisica, d'impatto, ha messo ancora qualcosa in più rispetto ai tempi del Milan. A me piacerebbe vederlo ancora più coinvolto nel gioco, secondo me ha la possibilità di incidere di più dal punto di vista della costruzione, del toccare il pallone. Ma stiamo parlando di miglioramenti su una base già forte. Non era così scontato dopo un anno fermo, lui sta tirando fuori tutto ciò che aveva dentro".