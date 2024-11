Pagelle Belgio-Italia 0-1, che Tonali! Buongiorno insuperabile. Donnarumma…

Parte bene l'Italia con un buon piglio offensivo. Primo tiro in porta di Frattesi, che non è pericoloso per il Belgio. 11' del primo tempo, percussione di Di Lorenzo. Palla al centro e primo gol di Sandro Tonali con la maglia della Nazionale. Ottimo inserimento dell'ex Milan. E' un'ottima Italia nella prima parte del primo tempo con il Belgio che fa poco o nulla. Il Belgio sale con il possesso palla, ma l'Italia non subisce nulla. L'Italia va più vicino al raddoppio e gioca bene in questo primo tempo. Prima parata di Donnarumma su Debast nella ripresa. Facile risposta dell'ex Milan. Più pericoloso il Belgio all'inizio della ripresa. Grande palla di Frattesi, ma Retegui non è freddo davanti a Castells. Tra i migliori della ripresa sicuramente Donnarumma. Il palo salva l'Italia su Faes. Italia ai quarti di finale della Nations League 2024-25.