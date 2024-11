Ex Milan, Tonali brilla con l’Italia: bel gol contro il Belgio | VIDEO

L'Italia sta giocando in questi minuti contro il Belgio. Partita valida per la quinta giornata della Nations League 2024-25. Per gli Azzurri di Spalletti basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale della competizione. 11' del primo tempo, percussione di Di Lorenzo. Palla al centro e primo gol di Sandro Tonali con la maglia della Nazionale. Ottimo inserimento dell'ex Milan. Ecco il video della rete.