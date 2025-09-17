Endt: “L’Ajax che uscì con il Milan era una squadra incredibile. Su Ibra…”

Pianeta Milan
In vista della sfida dell'Ajax contro l'Inter, la Gazzetta dello Sport ha voluto intervistare David Endt, ex team manager dei lancieri
In vista della sfida di stasera dell'Ajax contro l'Inter, la Gazzetta dello Sport ha voluto intervistare David Endt, ex team manager dei lancieri e, ad oggi, giornalista olandese. Nell'intervista rilasciata ai microfoni della rosea, Endt ha parlato dell'ambientamento di Cristian Chivu (attuale allenatore dell'Inter) e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic, ora al Milan nelle vesti di dirigente. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Chivu: "I primi mesi furono un incubo: giocava, sbagliava, si rialzava, sbagliava ancora, collezionava rossi. Ai tifosi non piaceva, lui non parlava con nessuno, così ci pensammo noi. Gli trovammo una casa vicino Amsterdam per stare sereno. Lì iniziò la sua nuova vita. I compagni lo aiutarono ad ambientarsi, legò con Van der Meyde, Van der Vaart e Ibra, con cui una volta venne quasi alle mani".

Su Zlatan e l'Ajax del 2003, uscito ai quarti col Milan: "Cristian era il capitano, Zlatan un giocatore di personalità. Uno che una volta rischiò la vita per colpa di Mido, che gli lanciò addosso delle forbici. Le conservo ancora. Insomma, lui e Chivu alzarono la voce e ci fu una discussione forte, ma alla fine non successe nulla. Come capitano sapeva capire i momenti e i compagni. Quell’Ajax tra il 2000 e il 2004, uscito ai quarti di Champions col Milan nel 2003, era una squadra incredibile. Sia in campo… sia fuori"

