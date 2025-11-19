Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA
Su Leao: “La continuità non è il suo punto forte. Va sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia. Va preso così. Io non lo vedo prima punta, lo vedo come un attaccante di supporto a cui va data libertà assoluta”.
Sull'esonero di Stefano Pioli dalla panchina della Fiorentina: “Ho un rapporto con lui di affetto, siamo stati compagni di camera alla Juve per due anni. Non me l’aspettavo, speravo potesse invertire la rotta vista la sua esperienza. Mi è dispiaciuto molto, però chi è allenatore sa che può succedere. Spero possa far rivedere altrove le sue qualità”.
