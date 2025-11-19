Aldo Serena , ex attaccante di Inter (1978-1979, 1981-1982, 1983-1984 e infine 1987-1991) e Milan (1982-1983 e 1991-1993), ha parlato in esclusiva a 'TMW' - a margine del Premio Viareggio 2025 - del derby di Milano in programma domenica sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Inter-Milan, parla il doppio ex Serena

Sulla favorita nel derby: “Beh, il Milan sta facendo molto bene, nonostante delle criticità. È evidente che manchi una grande punta, però ha un centrocampo di prim’ordine: Ardon Jashari sarà un valore aggiunto, non certo nel derby perché è ancora in rodaggio, ma il centrocampo rossonero è tra i migliori. L’Inter ha trovato dinamiche di gioco più ficcanti e verticali di prima: si sbilancia un po’ troppo, non avendo difensori iper veloci, e potrebbe avere problemi su Rafael Leao e Christian Pulisic, se saranno in condizione”.