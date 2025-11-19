Pianeta Milan
Aldo Serena, ex attaccante di Inter (1978-1979, 1981-1982, 1983-1984 e infine 1987-1991) e Milan (1982-1983 e 1991-1993), ha parlato in esclusiva a 'TMW' - a margine del Premio Viareggio 2025 - del derby di Milano in programma domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla favorita nel derby: “Beh, il Milan sta facendo molto bene, nonostante delle criticità. È evidente che manchi una grande punta, però ha un centrocampo di prim’ordine: Ardon Jashari sarà un valore aggiunto, non certo nel derby perché è ancora in rodaggio, ma il centrocampo rossonero è tra i migliori. L’Inter ha trovato dinamiche di gioco più ficcanti e verticali di prima: si sbilancia un po’ troppo, non avendo difensori iper veloci, e potrebbe avere problemi su Rafael Leao e Christian Pulisic, se saranno in condizione”.

Su Leao: “La continuità non è il suo punto forte. Va sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia. Va preso così. Io non lo vedo prima punta, lo vedo come un attaccante di supporto a cui va data libertà assoluta”.

Sull'esonero di Stefano Pioli dalla panchina della Fiorentina: “Ho un rapporto con lui di affetto, siamo stati compagni di camera alla Juve per due anni. Non me l’aspettavo, speravo potesse invertire la rotta vista la sua esperienza. Mi è dispiaciuto molto, però chi è allenatore sa che può succedere. Spero possa far rivedere altrove le sue qualità”.

