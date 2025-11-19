Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ghoulam: “Mi immagino un derby divertente. Allegri stratega. Esposito fortissimo, ma …”

INTERVISTE

Ghoulam: “Mi immagino un derby divertente. Allegri stratega. Esposito fortissimo, ma …”

Ghoulam: 'Mi immagino un derby divertente. Allegri stratega. Esposito fortissimo, ma ...'
Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli e attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato del derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro' al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni dell'ex terzino sinistro degli azzurri
Daniele Triolo Redattore 

Faouzi Ghoulam, classe 1991, ha giocato nel Napoli per otto stagioni e mezza, dal gennaio 2014 al giugno 2022, totalizzando, nella sua lunga esperienza in azzurro, 216 presenze tra Serie A (160), Europa League (29), Champions League (16) e Coppa Italia (10), con 3 gol e 27 assist al suo attivo. Con i partenopei, Ghoulam ha vinto 2 Coppe Italia (2014 e 2020) e una Supercoppa Italiana (2014).

Derby Inter-Milan, Ghoulam lo vede così

—  

Allenato, nel Napoli, da tre mostri sacri della panchina come Rafa Benítez, Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, Ghoulam li ha descritti così, in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Benítez è completo, Sarri, il più forte che ho mai visto. Ancelotti è la storia italiana». Non poteva mancare, però, un riferimento alla partita più importante del weekend di campionato, il derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa >>>

«Che derby mi aspetto? Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente. Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa far girare la squadra per gli impegni in Champions League. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento», ha detto Ghoulam, il quale poi ha aggiunto: «Il nome di un giovane? Francesco Pio Esposito: è fortissimo. In un momento in cui l’Italia ne esprime pochi di talenti facciamolo lavorare senza pressione. Diamogli tempo».

Leggi anche
Ganz: “Ho esultato molto dopo il mio gol nel derby. Ganz è sempre Ganz”
Galliani: “I miei derby preferiti? Quelli di Champions nel 2003. Nell’aria si palpava la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA