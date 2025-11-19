«Che derby mi aspetto? Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente. Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa far girare la squadra per gli impegni in Champions League. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento», ha detto Ghoulam, il quale poi ha aggiunto: «Il nome di un giovane? Francesco Pio Esposito: è fortissimo. In un momento in cui l’Italia ne esprime pochi di talenti facciamolo lavorare senza pressione. Diamogli tempo».