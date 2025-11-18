Sul derby di domenica: “Lo vivrò sempre con passione, anche se non gioco più, ma con la voglia di vedere bel calcio. Sono due squadre forti, faranno vedere sicuramente un bel calcio e spero che ci faranno divertire. Questo è quello che spero in questo momento”
Su Torriani, anche lui presente all'evento: “Grande futuro, ha grandi doti. Gli auguro di poter giocare tantissimi derby da protagonista”.
Che insegnamento hai avuto da Galbiati? "L’ho avuto per 6 mesi con Fabio Capello al Milan, ho avuto un grande rapporto. Era un mago della tecnica assoluto, ma viene ricordato, almeno da parte mia, come una persona splendida sotto l’aspetto umano. Io lo ricordo in questa maniera, una persona che ho avuto l’onore di conoscere e di poter vivere con lui”.
Esistono ancora dei maestri di calcio così? "Non so, lo spero. Credo che come lui ce ne siano pochi, forse nessuno. La grande passione l’ha portato a grandi livelli, insegnare la tecnica da parte sua era ed è stato un suo stile di vita. È stato un grande, questa sera siamo qua per vivere questa serata e questo torneo dedicato a lui“.
