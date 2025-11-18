Sui suoi derby: "Il mio primo derby dopo il trasferimento è stato un derby di Coppa Italia e non di campionato, in campionato ho fatto gol con la maglia dell’Inter contro il Milan ma questa è un’altra storia. Nel derby dopo 8 giorni dopo il mio trasferimento dall’Inter al Milan ho avuto l’occasione di entrare in campo subito e ho fatto vedere le mie doti. Ho pensato di poter fare la differenza e l’ho fatta. Ho esultato molto. Nella mia carriera ho esultato quasi sempre, in quella partita avevo voglia di levarmi qualche sassolino e far vedere che Ganz è sempre Ganz”.