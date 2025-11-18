Pianeta Milan
Galliani: “I miei derby preferiti? Quelli di Champions nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione”

Galliani: “I miei derby preferiti? Quelli di Champions nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione” - immagine 1
Durante la terza edizione del Trofeo Galbiati, l'ex storico AD del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani ha voluto rilasciare delle parole
Alessia Scataglini

Durante la terza edizione del Trofeo Italo Galbiati, organizzato dalla società Cimiano, l'ex storico AD del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L'ex ad rossonero ha trattato diverse tematiche, tra cui il derby. Va ricordato che il Milan di Allegri affronterà domenica 23 novembre l'Inter di Chivu: Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Galliani sul derby

Sulla possibile qualificazione dell'Italia di Gattuso ai Mondiali: “Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile“

Sui derby preferiti del Condor, a pochi giorni da quello di domenica: “I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione“.

Il ricordo di Italo Galbiati: "Oltre gli 80 anni è stato un maestro di tecnica nel 2019-20 e 2020-21. Ha sempre insegnato la tecnica ai giocatore“

Il pensiero a Jannik Sinner, tifoso del Milan, che ha vinto le ATP di Torino: “Sono stato per tanti anni innamorato di Djokovic. Ora ho preso una cotta con un altro milanista. Non importa il torneo, cerco di non avere impegni per vedermi ogni sua partita“

