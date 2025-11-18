Italia-Norvegia, Frattesi: 'Umiliazione? Non ci hanno preso a pallonate ...'

Riguardo la "doppia faccia" mostrata dall'Italia ieri sera, il centrocampista azzurro ha giustificato in questo modo : "Probabilmente è stato figlio del girone, sempre un po' a rincorrere. Sapevamo che con la differenza reti non saremmo arrivati dove dovevamo arrivare, ossia arrivare qui in casa a giocarci la partita, sperando di dover fare 2-3 gol massimo per passare. Una volta capito che non sarebbe stato possibile, poi mentalmente non è facile".

Questo 1-4 è più un'umiliazione o un bagno d'umiltà? "Spiegare un 4-1 è difficile, ma non è che ci hanno preso a pallonate. Questo è quello che è arrivato a me in campo. Umiliazione no, credo che abbiano certificato il fatto di aver meritato il passaggio del turno diretto al Mondiale. Per me è stato più quello, umiliazione è un po' esagerato".