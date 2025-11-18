Italia-Norvegia, Frattesi: 'Umiliazione? Non ci hanno preso a pallonate ...'

Pianeta Milan
Italia-Norvegia, Frattesi: “Dopo il primo gol preso ci siamo sciolti. Umiliazione? Per me è esagerato …”

L'Italia crolla 1-4 contro la Norvegia dopo un buon primo tempo. Frattesi ammette la fragilità della squadra e parla di "due partite in una", negando l'umiliazione ma riconoscendo i meriti degli avversari. Ora testa ai playoff di marzo
L'Italia di Gennaro Gattuso si è sciolta come neve al sole. Dopo un buon primo tempo terminato 1-0 in favore degli azzurri grazie alla rete di Pio Esposito, la nazionale scandinava è tornata in campo con un'altra determinazione e ha umiliato la Nazionale davanti ai proprio tifosi. Quattro gol in un tempo, senza nessun tipo di reazione. Il risultato finale è umiliante: 1-4 in favore di Haaland e compagni.

Il commento di Davide Frattesi dopo Italia-Norvegia

Al termine della partita, il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha commentato così la prestazione amara di 'San Siro' ai microfoni di 'Sport Mediaset': "Niente, sono state due partite in una perché nel primo tempo secondo me c'è stata una squadra sola in campo. Poi nel secondo tempo... purtroppo in questo momento siamo un pochino fragili. Dopo aver preso il primo gol ci siamo un po' sciolti. Adesso questo girone è finito, dobbiamo pensare solamente alle qualificazioni di marzo".

Riguardo la "doppia faccia" mostrata dall'Italia ieri sera, il centrocampista azzurro ha giustificato in questo modo: "Probabilmente è stato figlio del girone, sempre un po' a rincorrere. Sapevamo che con la differenza reti non saremmo arrivati dove dovevamo arrivare, ossia arrivare qui in casa a giocarci la partita, sperando di dover fare 2-3 gol massimo per passare. Una volta capito che non sarebbe stato possibile, poi mentalmente non è facile".

Questo 1-4 è più un'umiliazione o un bagno d'umiltà? "Spiegare un 4-1 è difficile, ma non è che ci hanno preso a pallonate. Questo è quello che è arrivato a me in campo. Umiliazione no, credo che abbiano certificato il fatto di aver meritato il passaggio del turno diretto al Mondiale. Per me è stato più quello, umiliazione è un po' esagerato".

Frattesi conclude rispondendo a una domanda sui playoff di marzo, decisivi in vista del prossimo Mondiale: "Dovremo essere pure fortunati a giocare la seconda partita in casa dopo aver vinto la prima perché chiaramente bisogna passarla. Dovremo cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili a quell'appuntamento perché non possiamo davvero sbagliare".

