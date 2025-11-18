Cosmin Contra , ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002 , fu uno dei protagonisti di un derby contro l' Inter andato del 21 ottobre 2001 finito 2-4 per i rossoneri dell'allora allenatore Terim. Intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore rossonero ha voluto ricordare la stracittadina, ma si è anche soffermato a parlare della sua unica stagione in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Sulla sua unica stagione con il Milan: «È stata una bella esperienza e avevamo una squadra con tanti fuoriclasse: Shevchenko, Maldini, Rui Costa, Pirlo, Gattuso, Inzaghi, Albertini .... Se fossi rimasto? Lo so, avrei vinto la Champions nella finale di Manchester contro la Juventus. Il Milan aveva acquistato Cafu e mi era arrivata una proposta da una società come l’Atlético Madrid per tornare in Spagna, in un campionato che conoscevo. A posteriori è facile dire che farei una scelta diversa, ma non si può tornare indietro».