Inter-Milan, Garbo: 'Il derby può confermare o smentire questa cosa'

Verso Inter-Milan, Garbo: “Ecco chi vedo favorita. Il derby potrebbe dirci qualcosa che…”

Il giornalista Daniele Garbo ha espresso le sue sensazioni in vista del derby di Milano della dodicesima giornata di campionato di domenica prossima tra Inter e Milan: ecco le sue parole
Redazione PM

È ufficialmente iniziata la settimana che porterà al derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica prossima alle ore 20.45 a San Siro. Si tratta di un match molto importante per entrambe con i rossoneri che ci arrivano a meno due punti ai nerazzurri, capolisti a quota 24 assieme alla Roma. In base all'esito della sfida riusciremo a capire chi avrà reali chance di lottare per lo scudetto anche se è ancora presto per fare discorsi.

Inter-Milan, le parole di Garbo

—  

Il giornalista Daniele Garbo ha espresso le sue sensazioni in vista della stracittadina milanese considerata da sempre un grande classico del calcio italiano per poi parlare della nazionale italiana reduce dal ko contro la Norvegia e della situazione in casa Napoli. Ecco le sue parole rilasciate a Maracana in onda su TMW Radio.

Sul derby di Milano: "L'Inter è la vera favorita allo Scudetto, la conosciamo bene, però credo che sarà da verificare il Milan. Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan. E' una partita che potrebbe dirci qualcosa che non sappiamo. Il Milan ha difetti strutturali difficili da migliorare ora, soprattutto quello della prima punta, ci darà questa partita la dimensione delle ambizioni del Milan".

Sul Lukaku: "E' il giocatore che piace molto a Conte, funzionale al suo tipo di calcio. Bisogna vedere che Lukaku tornerà dopo l'infortunio. Come caratteristiche è mancato, viste le prestazioni di Lucca e Hojlund. Ora però l'emergenza è a centrocampo, 2-3 mesi senza Anguissa rischiano di costare caro nella rincorsa allo Scudetto. Vedremo come uscirà il Napoli da questo trittico".

Su Conte:"Le risposte che riceverà sono molto importanti. Non credo voglia dare le dimissioni, ma tutto dipenderà dalla risposta della squadra nelle prossime sfide. La perdita di Anguissa è pesantissima, perché non ha un altro ricambio simile".

Sul ko dell'Italia:"Primo tempo sembrava che l'Italia avesse giocato bene, ma la Norvegia non aveva ritmo e quando lo ha alzato ecco il risultato netto. Me lo aspettavo. Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri. Mi chiedo se sia meglio rimanere a casa, per evitare di essere presi a schiaffi da tutti. E' questo il pericolo se andiamo ai Mondiali. Con la pochezza attuale rischiamo di fare delle brutte figure".

 

