Inter-Milan, Garbo: 'Il derby può confermare o smentire questa cosa'

Sul derby di Milano: "L'Inter è la vera favorita allo Scudetto, la conosciamo bene, però credo che sarà da verificare il Milan. Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan. E' una partita che potrebbe dirci qualcosa che non sappiamo. Il Milan ha difetti strutturali difficili da migliorare ora, soprattutto quello della prima punta, ci darà questa partita la dimensione delle ambizioni del Milan".

Sul Lukaku: "E' il giocatore che piace molto a Conte, funzionale al suo tipo di calcio. Bisogna vedere che Lukaku tornerà dopo l'infortunio. Come caratteristiche è mancato, viste le prestazioni di Lucca e Hojlund. Ora però l'emergenza è a centrocampo, 2-3 mesi senza Anguissa rischiano di costare caro nella rincorsa allo Scudetto. Vedremo come uscirà il Napoli da questo trittico".

Su Conte:"Le risposte che riceverà sono molto importanti. Non credo voglia dare le dimissioni, ma tutto dipenderà dalla risposta della squadra nelle prossime sfide. La perdita di Anguissa è pesantissima, perché non ha un altro ricambio simile".

Sul ko dell'Italia:"Primo tempo sembrava che l'Italia avesse giocato bene, ma la Norvegia non aveva ritmo e quando lo ha alzato ecco il risultato netto. Me lo aspettavo. Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri. Mi chiedo se sia meglio rimanere a casa, per evitare di essere presi a schiaffi da tutti. E' questo il pericolo se andiamo ai Mondiali. Con la pochezza attuale rischiamo di fare delle brutte figure".