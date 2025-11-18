Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, ha voluto spendere alcune parole su Gattuso
Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, fu uno dei protagonisti di un derby contro l'Inter andato del 21 ottobre 2001 finito 2-4 per i rossoneri dell'allora allenatore Terim. L'ex Milan è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' dove ha parlato, oltre che del derby, anche dell'esonero di Terim e dell'arrivo di Carlo Ancelotti. Contra, successivamente, si è spostato a parlare dei contatti tenuti con i suoi ex compagni del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sull'esonero di Terim e l'arrivo di Carlo Ancelotti: «Chiudemmo quarti e la stagione successiva giocammo i preliminari di Champions ad agosto: ci qualificammo e poi fui ceduto all’Atlético Madrid».