Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Contra: “Ultimamente ho sentito Gattuso. Sono convinto che riuscirà a qualificarsi al Mondiale”

INTERVISTE

Contra: “Ultimamente ho sentito Gattuso. Sono convinto che riuscirà a qualificarsi al Mondiale”

Contra: “Ultimamente ho sentito Gattuso. Sono convinto che riuscirà a qualificarsi al Mondiale” - immagine 1
Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, ha voluto spendere alcune parole su Gattuso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, fu uno dei protagonisti di un derby contro l'Inter andato del 21 ottobre 2001 finito 2-4 per i rossoneri dell'allora allenatore Terim. L'ex Milan è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' dove ha parlato, oltre che del derby, anche dell'esonero di Terim e dell'arrivo di Carlo Ancelotti. Contra, successivamente, si è spostato a parlare dei contatti tenuti con i suoi ex compagni del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Derby Inter-Milan, le parole di Contra su Gattuso

—  

LEGGI ANCHE: Milan, tra interviste e mercato: ecco i colpi di Tare. Maldini torna a parlare. Tomori…

Sull'esonero di Terim e l'arrivo di Carlo Ancelotti: «Chiudemmo quarti e la stagione successiva giocammo i preliminari di Champions ad agosto: ci qualificammo e poi fui ceduto all’Atlético Madrid».

LEGGI ANCHE

Sui contatti tenuti con gli ex compagni in rossonero: «Con alcuni sì. Ultimamente ho sentito Gattuso che sta facendo un buon lavoro con l’Italia. Ha avuto la sfortuna di trovare nel girone una Norvegia super, ma sono convinto che riuscirà a qualificarsi per il Mondiale. È un tecnico bravo, ha delle buone idee e lavora con passione».

Leggi anche
Contra: “Avevamo una squadra di fuoriclasse: Maldini, Sheva… Se fossi rimasto?”
Verso Inter-Milan, Garbo: “Ecco chi vedo favorita. Il derby potrebbe dirci qualcosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA