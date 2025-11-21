Pianeta Milan
Derby Matteoli: “Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan. Contro Barella …”

L'ex centrocampista dell'Inter Gianfranco Matteoli parla dei duelli con il Milan in vista del derby: Modric, Rabiot e non solo. Le sue parole a 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell'Inter degli anni '80 ha parlato dei due centrocampi in vista del derby di domenica sera: "Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì". Parla così nella sua intervista a 'Tuttosport'. In particolare il parere su Calhanoglu e Modric: "Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera".

Duello anche tra Rabiot e Barella: "Sono due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, molto importanti per le due squadre. Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan, quella con Barella sarà un'altra bella sfida nella sfida".

Un pensiero su Fofana: "Un giocatore con grande generosità, ma mi sembra sbagli un po’ troppo. A certi livelli chi sbaglia meno, alla fine vince", conclude così Matteoli. 

 

