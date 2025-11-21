Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell'Inter degli anni '80 ha parlato dei due centrocampi in vista del derby di domenica sera: "Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì". Parla così nella sua intervista a 'Tuttosport'. In particolare il parere su Calhanoglu e Modric: "Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera".