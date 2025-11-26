Allegri è passato dalla difesa a 4 a quella 3 con Gabbia fulcro che è cresciuto tantissimo, così come Tomori e Pavlovic. Mi dispiace sol oche non sia rimasto Thiaw che in questo momento a Newcastle sta facendo meraviglie. Però nel calcio ci sono altri giovani validi e va bene così. Gabbia è arrivato da noi a 14 anni ed era una mezzala. Decidemmo di comune accordo di farlo diventare un centrale perché era bravo ad impostare. Era molto forte nei colpi di testa ed è cresciuto strada facendo“.