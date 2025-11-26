Se c'è la certezza di lottare fino alla fine per lo scudetto:
"Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".
Sulla sua crescita:
"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".
