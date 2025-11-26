Pianeta Milan
Gabbia: “Ogni derby ha qualcosa di speciale. Scudetto? Siamo lucidi, dobbiamo…”

In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport: le sue parole sulla lotta scudetto, sull'ultimo derby vinto contro l'Inter e...
In occasione dell'evento organizzato da BMW in collaborazione con il Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il centrale classe '99 si è soffermato a parlare dell'ultimo derby, vinto 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic, per poi spostarsi a parlare della lotta scudetto e della sua crescita negli ultimi anni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Gabbia

Se l'ultimo derby vinto a qualcosa di particolare:

"Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".

Se c'è la certezza di lottare fino alla fine per lo scudetto:

"Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".

Sulla sua crescita:

"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".

