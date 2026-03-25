De Canio: 'Qualità di gioco del Milan è aumentata grazie ad Allegri'

Ospite a 'Maracanà' su TMW Radio, l'allenatore Luigi De Canio ha commentato la stagione del Milan di Allegri e ha parlato anche di Leao. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 15:48)

L'allenatore Luigi De Canio, ex di Napoli e Udinese tra le altre, ha commentato alcuni temi rossoneri ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. Il mister si è espresso sulla stagione del Milan, molto migliorato secondo lui grazie ad Allegri, e su Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.