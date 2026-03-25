De Canio: 'Qualità di gioco del Milan è aumentata grazie ad Allegri'

Ospite a 'Maracanà' su TMW Radio, l'allenatore Luigi De Canio ha commentato la stagione del Milan di Allegri e ha parlato anche di Leao. Ecco le sue dichiarazioni
L'allenatore Luigi De Canio, ex di Napoli e Udinese tra le altre, ha commentato alcuni temi rossoneri ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. Il mister si è espresso sulla stagione del Milan, molto migliorato secondo lui grazie ad Allegri, e su Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
Sulla stagione del Milan, considerata non positiva da alcuni: "Mi sembra azzardato dirlo. Invece voglio guardarla sotto un altro aspetto. Ricordandomi il Milan delle ultime due stagioni, la situazione non è che sia cambiata di molto. Per me la qualità di gioco è aumentata ed è merito di Allegri. Ha perso punti con le piccole, la squadra non si è scrollata del tutto quella superficialità che ha mostrato gli anni scorsi. Il lavoro di Allegri rimane di altissimo profilo".