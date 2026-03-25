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Calhanoglu: “Abbiamo aspettato fino all’ultimo che il Milan facesse una proposta ma…”

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Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora al servizio dell'Inter, è tornato a parlare del suo trasferimento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora al servizio dell'Inter, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al suo trasferimento in nerazzurro dal Milan. Il centrocampista turco, che ha parlato nel canale YouTube di KAFA Sports, ha raccontato come sono andate le cose. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È un passo difficile, prima di tutto devi dimostrare il tuo valore e di essere in buona salute. E poi anche coi tifosi, dovevi convincerli che avresti dato sempre il 100%. La mia prima partita però è andata bene, ho segnato e fatto un assist. Ero sinceramente entusiasta di quella partita, è stata un'esperienza nuova, diciamo una transizione nella mia carriera"

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Continua Calhanoglu nel suo racconto: "Abbiamo aspettato fino all'ultimo che il Milan facesse una proposta per il rinnovo, ma non è arrivata. A quel punto arrivò il mio agente che mi disse che c'era un'offerta del Barcellona e anche la Juventus era interessata. Ma poi è arrivata l'Inter, all'ultimo momento: Inzaghi ci chiamava continuamente, mi desiderava fortemente. In quel momento mi sono chiesto: 'Ma come si fa a passare dal Milan all'Inter?'. L'agente mi ha detto: 'Dormici su, poi quando ti svegli mi chiami'. Ho accettato. È stata una mia decisione. Quando poi l'ho comunicata alla mia famiglia, loro l'hanno accettata".

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