Damiani: “Milan e Napoli? Due squadre di alto livello ma…”

Oscar Damiani, procuratore sportivo, è stato intervistato ds TMW, alla quale ha parlato di Milan e Napoli: le sue parole...
Alessia Scataglini
Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, è stato intervistato dai microfoni di TMW, alla quale ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e del Napoli di Antonio Conte. Damiani ha dichiarato che le due squadra sono di alto livello, ma che purtroppo peccano di qualche grande campione. Secondo il procuratore, servono alcuni ritocchi che possano renderle delle vere e proprie protagoniste. Ecco, di seguito, le parole di Damiani.

“Sono due squadre di alto livello, ma manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste”.

Va ricordato che il Milan, dopo l'opaca stagione sotto al gestione di Fonseca e Conceicao, con l'avvento di Massimiliano allegri è cambiata totalmente: attualmente, infatti, i rossoneri occupano il secondo posto in classifica. Il Napoli di Antonio Conte segue subito al terzo posto, a quota 56 punti, uno solo in meno dei rossoneri. Vedremo alla fine della stagione, chi delle due avrà avuto la meglio.

