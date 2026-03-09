LEGGI ANCHE: Milan, infinito Modric: uno dei migliori anche nel derby contro l’Inter. E sul futuro dice … >>>
Va ricordato che il Milan, dopo l'opaca stagione sotto al gestione di Fonseca e Conceicao, con l'avvento di Massimiliano allegri è cambiata totalmente: attualmente, infatti, i rossoneri occupano il secondo posto in classifica. Il Napoli di Antonio Conte segue subito al terzo posto, a quota 56 punti, uno solo in meno dei rossoneri. Vedremo alla fine della stagione, chi delle due avrà avuto la meglio.
