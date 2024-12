Criscitiello: batoste contro il Milan! Società, Fonseca: tutti nel mirino. E Pioli…

Il Milan ha perso contro l'Atalanta e ha quasi del tutto detto addio alle poche speranze scudetto. Anche il posto nelle prime quattro resta in fortissimo dubbio. A fare clamore sono state anche le parole di Paulo Fonseca nel post partita . L'allenatore rossonero ha criticato aspramente l'arbitro La Penna . Michele Criscitiello , giornalista di Sportitalia, ha scritto un lungo editoriale criticando la situazione in casa Milan . Ecco le sue parole anche sul portoghese.

Criscitiello: "Società assente. Milan insieme del nulla. Un disastro epocale se..."

"Fonseca e Thiago Motta non sembrano adatti a grandi club italiani. Fonseca era un flop annunciato e Juventus e Milan sono quasi fuori definitivamente dalla lotta Scudetto. Uno scempio la classifica ma peggio ancora il campo. Al Milan la società è assente, manca una figura alla Giuntoli. L'allenatore è uno dei problemi. Sicuramente chi si aspettava da Fonseca gioco e punti è rimasto deluso, il fallimento di un allenatore che da noi andrebbe bene per la metà classifica. Lo "sfigato" Pioli è già un rimpianto per i tifosi rossoneri. In serie A bisogna essere concreti ed organizzati. Il Milan è l'insieme del nulla. I calciatori più forti sono arrivati a fine corsa, quelli arrivati sono quasi tutti mediocri e manca personalità in questo spogliatoio strafottente. Restare fuori dalla Champions sarebbe un disastro epocale".