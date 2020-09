Criscitiello: “Il Milan non ha gestito bene il rinnovo di Donnarumma”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Michele Criscitiello, noto giornalista sportivo e conduttore, è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio24‘.

Criscitiello sul rinnovo di Donnarumma

Criscitiello, parlando di Milan, ha sparato a zero sulla questione che, nei prossimi mesi, terrà sicuramente banco in casa rossonera. Ovvero, il rinnovo del contratto del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021.

“A gennaio non ci sarà certezza Champions”

“Il Milan non ha gestito bene il rinnovo di Donnarumma – ha esordito Criscitiello -. Dal rinnovo del 2017 si doveva già iniziare a lavorare per questo rinnovo. Oggi non puoi dargli 10 milioni netti l’anno senza la certezza di fare la Champions League ed a gennaio questa certezza non ci sarà”.

Non solo Donnarumma: anche Bakayoko

Interrogato, poi, anche sul possibile arrivo di Tiémoué Bakayoko al Milan, Criscitiello ha commentato: “Lo diamo al 90%. Non 99% perché nel calciomercato non si può mai sapere …”. INTANTO, SINGOLARE POST SOCIAL DEL MÁLAGA SU DUE CALCIATORI ROSSONERI: ECCO PERCHÉ >>>