Crespo: “Il Milan con Gimenez avrebbe una soluzione in più. Con Theo e Leao immagino…”

Calciomercato Milan , Santiago Gimenez è il primo nome nella lista rossonera per rinforzare l'attacco. Hernan Crespo , storico attaccante della Serie A e dei rossoneri, lo ha presentato parlando delle caratteristiche, dei pro e dei contro. Ecco la sua luna e interessante intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

«Un Milan con una soluzione in più. Immagino il gioco che possono sviluppare sulle fasce Theo o Leao a sinistra, oppure Pulisic sul lato destro, e poi tutti i palloni che possono arrivare in mezzo all'area dove Gimenez è bravo a liberarsi e a prepararsi per il tiro».