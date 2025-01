Milan-Parma, Crespo doppio ex: storia gialloblu, ma quell’annata rossonera …

Milan-Parma, sfida del cuore per l'argentino Crespo — Stiamo parlando di Hernan Jorge Crespo. Chi non ricorderà le sue esperienze con Parma e Milan? L’attaccante ha fatto sognare i tifosi con i suoi gol e li ha fatti innamorare dei suoi modi gentili e della grinta che ha sempre trasmesso sul terreno di gioco.

Arrivato al Parma nell’estate del 1996, con i ducali Crespo visse la sua prima stagione italiana. L’attaccante si prese, poco alla volta, la scena. Tantissimi gol, tanti successi e tante soddisfazioni per lui che, dopo aver giocato anche per altri club italiani, fece ritorno a Parma dal gennaio 2010 al febbraio 2012.

È il miglior marcatore del Parma in Serie A — Con la casacca dei ducali ha messo a segno ben 94 reti in 201 presenze: una cifra molto importante e che certifica le sue abilità da bomber. Questo dato gli è valso l’essere il miglior marcatore nella storia del Parma in Serie A.

Tuttavia, come anticipato, Crespo ha vestito - come si ricorderà - anche la maglia del Milan. Nella stagione 2004-2005 l’argentino è arrivato in rossonero in prestito dal Chelsea. Nell’annata vissuta alla corte di Carlo Ancelotti, all’epoca allenatore dei rossoneri, ha siglato 17 reti in 40 partite.

Con il Milan era in campo nella finale di Istanbul 2005 — Con i suoi compagni del tempo, era andato vicino a conquistare le Champions League ma poi fu il Liverpool ad avere la meglio in quel di Istanbul, ai calci di rigore, nonostante l'argentino Crespo avesse segnato una doppietta che sembrava avere indirizzato bene la finale di Champions.

Dunque, in vista di Milan-Parma di domenica, la mente non può che volare alle gesta di Crespo con le due squadre. Come detto, un bomber con un gran fiuto per il gol e con tanta grinta che era in grado di trasmettere anche ai compagni. Un leader, un attaccante di quelli ai quali è difficile rinunciare se si ha e che si desidererebbe avere se non lo si ha a disposizione. E, forse, questo pensiero riporta anche alla situazione del Milan dove ad oggi c'è un problema legato alla realizzazione dei gol.

Quanto servirebbe, oggi, al Diavolo uno così ... — Chissà, nella rosa attuale, come potrebbe agire Crespo. Chissà se riuscirebbe a dare una mano in fase di finalizzazione. E se riuscirebbe ad imporsi come leader nello spogliatoio e sul campo. Quesiti, questi, che restano aperti ma ai quali si può anche rispondere in base a quanto di buono ha fatto nella sua carriera. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, probabili formazioni: Conceicao cambia qualcosa? Le ultime>>>