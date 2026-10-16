Milan, Costacurta avverte l'ambiente su Cisse e Bartesaghi: "Speriamo di non mettere troppa pressione"

"Non mettiamo troppa pressione". Billy Costacurta promuove i gioielli del Milan dopo il poker in Europa League. All'interno tutti i voti dei quotidiani
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Alessandro "Billy" Costacurta era presente nel post partita di Sky Sport di Salisburgo-Milan. Una gara che i rossoneri hanno dominato segnando 4 gol, spinti dalla tripletta di Alphadjo Cisse e da un'ottima prestazione da esterno sinistro di Davide Bartesaghi, tornato titolare.
"Questo ragazzo (Bartesaghi) credo che abbia tanta fiducia in sé stesso e nelle sue qualità, speriamo di non mettergli troppa pressione, a lui e a Cisse. Credo che i risultati in Nazionale Under 21 gli abbiano fatto bene, se stanno bene loro si alza l'umore della squadra. Queste sono partite che fanno sì che la fiducia e l'umore della squadra e del gruppo possano crescere ancora di più".
Due partite molto importanti per i giovani talenti del Milan che possono essere il presente e il futuro del club. Un passaggio anche sulla partita di Francesco Camarda, che non è riuscito a trovare il gol:
"Ha perso un’occasione per far vedere le sue qualità. Ha fatto dei movimenti che hanno aiutato la squadra, ma per ritrovare fiducia deve fare gol, toccare più palloni e tirare in porta. I gol che hanno fatto gli altri seguono a dei movimenti di Camarda, ma la verità è che lui la palla l’ha toccata troppe poche volte".
I voti dei quotidiani sportivi: il focus sulle pagelle di Davide BartesaghiEcco nel dettaglio i voti di Davide Bartesaghi partendo dai principali tre quotidiani sportivi italiani in edicola:
- 7 da 'La Gazzetta dello Sport': "Nella gestione del pallone commette un paio di errori nei primi minuti, ma si riscatta alla grande quando si inserisce. Il cross per il raddoppio è complicato e perfetto, altri creano problemi. Arriva anche al tiro".
- 7 da 'Il Corriere dello Sport': "L’asse con Bartesaghi funziona benissimo. Il terzino italiano ha inciso sulla partita con un ottimo assist per il raddoppio. Ha cercato spesso la profondità".
- 7 da 'Tuttosport': "Fa da pendolo sulla sinistra e trasforma il Milan da 4-1-4-1 a 3-5-2. Nel primo tempo è una spina nel fianco, suo l’assist per il 2-0".
Partita quindi molto buona quella dell'esterno rossonero che punta di nuovo a guadagnare minuti importanti dopo un inizio di stagione non esaltante.
Per quanto riguarda invece Alphadjo Cisse, autore della tripletta decisiva alla Red Bull Arena, i quotidiani sportivi italiani concordano tutti con un grandissimo 9 in pagella.
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