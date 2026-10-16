Milan, Costacurta avverte l'ambiente su Cisse e Bartesaghi: "Speriamo di non mettere troppa pressione"

RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'

Alessandro "Billy" Costacurta era presente nel post partita di Sky Sport di Salisburgo-Milan. Una gara che i rossoneri hanno dominato segnando 4 gol, spinti dalla tripletta di Alphadjo Cisse e da un'ottima prestazione da esterno sinistro di Davide Bartesaghi, tornato titolare.

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"Questo ragazzo (Bartesaghi) credo che abbia tanta fiducia in sé stesso e nelle sue qualità, speriamo di non mettergli troppa pressione, a lui e a Cisse. Credo che i risultati in Nazionale Under 21 gli abbiano fatto bene, se stanno bene loro si alza l'umore della squadra. Queste sono partite che fanno sì che la fiducia e l'umore della squadra e del gruppo possano crescere ancora di più".

L'ex difensore del Milan ha parlato così dei due giovani talenti italiani rossoneri:

Due partite molto importanti per i giovani talenti del Milan che possono essere il presente e il futuro del club. Un passaggio anche sulla partita di Francesco Camarda, che non è riuscito a trovare il gol:

"Ha perso un’occasione per far vedere le sue qualità. Ha fatto dei movimenti che hanno aiutato la squadra, ma per ritrovare fiducia deve fare gol, toccare più palloni e tirare in porta. I gol che hanno fatto gli altri seguono a dei movimenti di Camarda, ma la verità è che lui la palla l’ha toccata troppe poche volte".

I voti dei quotidiani sportivi: il focus sulle pagelle di Davide Bartesaghi

7 da 'La Gazzetta dello Sport': "Nella gestione del pallone commette un paio di errori nei primi minuti, ma si riscatta alla grande quando si inserisce. Il cross per il raddoppio è complicato e perfetto, altri creano problemi. Arriva anche al tiro".

"Nella gestione del pallone commette un paio di errori nei primi minuti, ma si riscatta alla grande quando si inserisce. Il cross per il raddoppio è complicato e perfetto, altri creano problemi. Arriva anche al tiro". 7 da 'Il Corriere dello Sport': "L’asse con Bartesaghi funziona benissimo. Il terzino italiano ha inciso sulla partita con un ottimo assist per il raddoppio. Ha cercato spesso la profondità".

"L’asse con Bartesaghi funziona benissimo. Il terzino italiano ha inciso sulla partita con un ottimo assist per il raddoppio. Ha cercato spesso la profondità". 7 da 'Tuttosport': "Fa da pendolo sulla sinistra e trasforma il Milan da 4-1-4-1 a 3-5-2. Nel primo tempo è una spina nel fianco, suo l’assist per il 2-0".

Ecco nel dettaglio i voti di Davide Bartesaghi partendo dai principali tre quotidiani sportivi italiani in edicola:

Partita quindi molto buona quella dell'esterno rossonero che punta di nuovo a guadagnare minuti importanti dopo un inizio di stagione non esaltante.

Per quanto riguarda invece Alphadjo Cisse, autore della tripletta decisiva alla Red Bull Arena, i quotidiani sportivi italiani concordano tutti con un grandissimo 9 in pagella.