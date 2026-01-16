Milan, Costacurta: 'Leao è uno showman. Quando Sacchi mi disse ...'

Su Sacchi : "Mi ha fatto capire dove e come sarei migliorato se l’avessi seguito . All’inizio i suggerimenti mi erano sembrati troppo rigidi, quasi fiscali. Il resto l’ha fatto Capello, lavorando sulla mentalità, sulla costanza".

Spazio anche al Milan di oggi : " Secondo me, no, non è da scudetto. Ha la coperta corta . Se riesce a restare compatto può fare risultato. Per caratteristiche dei suoi, soprattutto dietro, è costretto a difendere basso. Max conosce perfettamente il calcio e i calciatori, i tempi di gioco, sa come uscire da ogni situazione, la sue squadre sono capaci di soffrire nei momenti in cui è la sofferenza a prevalere".

Parole chiarissimo su Leao: "Non sono un estimatore di Leao, non lo sono dalla prima ora, da quando aveva diciannove anni e qualcuno lo considerava un predestinato, un futuro Pallone d’oro. Leao... aspetta che voglio trovare l’aggettivo giusto... ecco, enigmatico. Leao è enigmatico. Non ho mai capito se le cose che fa siano fini a sé stesse. È uno showman. Nel calcio la bellezza deve risultare anche efficace, perciò interessante. E poi Leao non è più un ragazzino, a giugno ne farà ventisette, non venti".