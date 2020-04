Coronavirus – Sampdoria, Ferrero: “Il campionato deve finire qui”

NEWS SAMPDORIA – Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni dell’emittente ligure ‘Telenord‘, spiegando il suo punto di vista sulla possibile ripresa del campionato di Serie A 2019-2020, interrotto ad inizio marzo per la pandemia da coronavirus.

“Organizziamoci per dire che questo campionato ormai deve finire qui. Lo dico col dolore perché io voglio ricominciare ma solo vedendo il mio stadio che è il più bello del mondo, con i miei tifosi che battono sui loro tamburi”, ha detto Ferrero, il quale, dunque, si è schierato al fianco di Massimo Cellino, Presidente del Brescia, tra coloro i quali non vorrebbero continuare la stagione e rinviare l’appuntamento con il calcio giocato ad agosto.

Anche perché giocare a porte chiuse, per Ferrero, non si tratterebbe di un bene per il calcio: “Io ho visto così Sampdoria-Verona e ho avuto un male al cuore a vedere questo silenzio, a non poter esultare perché ditemi come si fa ad andare allo stadio e vedere quella desolazione. La partita senza tifo, ma che partita è? Ma quando vediamo questo derby, con tutti quei colori da una parte e dall’altra, con tutti che suonano, incitano i loro ragazzi, questo è il calcio, questo è lo spettacolo, questo è il mondo, questa è un’ora e mezzo di adrenalina pura. Ma una partita senza i tifosi, che cos’é?”. QUI LE PAROLE DI ATTILIO FONTANA, GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA >>>