Coronavirus – Fontana: “Giornata bellissima, per meteo e numeri”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha parlato della situazione della diffusione del coronavirus nel suo territorio. La situazione migliora. Queste le dichiarazioni di Fontana: “È una giornata bellissima, sia meteorologicamente che per i numeri. Stiamo cercando di vincere una battaglia, siamo ancora nel pieno. La gente deve capire che non ha ancora ottenuto alcun risultato se non rallentare l’epidemia. Fino a qualche settimana fa eravamo nella situazione di non riuscire a ricevere gli ammalati. Ora la situazione è più tranquilla, ma dobbiamo avere contagi zero. C’è il rischio che tutta la fatica fatta fino a oggi venga vanificata. Si prospettano giornate bellissime, verrà voglia di uscire ma non si può fare”. SILVIO BERLUSCONI HA ATTACCATO IL GOVERNO: VAI ALLA NEWS >>>

