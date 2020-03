Coronavirus, Conte: “Settimane decisive, non ancora raggiunto il picco”

ULTIME NEWS – Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus al ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Conte: “Saranno settimane decisive. Gli scienziati ci dicono che ancora non abbiamo raggiunto il picco. Non possiamo abbassare la guardia, è la sfida più importante. Per vincere servono 60 milioni di italiani”, ha detto il Premier Conte.

“Le polemiche? Sono una follia. Non voglio stravolgere il nostro sassetto, l’organizzazione della sanità è nelle mani delle Regioni. Dobbiamo collaborare insieme per una risposta efficiente”, ha concluso Conte. Del coronavirus, oggi, ha parlato anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna: leggi qui le sue interessanti dichiarazioni sul tema.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android