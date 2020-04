Collovati: “Icardi al Milan? Penso sia una trattativa possibile”

CALCIOMERCATO MILAN – Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato del futuro di Mauro Icardi, attaccante di proprietà dei nerazzurri ma in prestito al PSG che i ‘rumors‘ di calciomercato accostano, addirittura, alla maglia rossonera. Queste le dichiarazioni di Collovati che, nell’estate 1982, quando il Milan retrocesse in Serie B, ‘tradì il Diavolo’ firmando per i cugini dopo i Mondiali di Spagna.

“Icardi al Milan? Penso che sia una trattativa possibile – ha detto Collovati ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘ -. Non credo sia fantamercato, l’unica cosa che mi fa un po’ riflettere è il fatto che il calcio sta passando un periodo di carestia e che in ragione di questo debba ridimensionarsi. Il mondo del pallone non può più permettersi cifre folli, mi auguro ci sia un mercato fatto di scambi e opportunità e quella di Icardi potrebbe essere un’opportunità per il Milan“. LEGGI QUI I RICORDI ROSSONERI DI DEMETRIO ALBERTINI >>>