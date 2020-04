Calciomercato Inter – Wanda Nara spinge Icardi verso un club a sorpresa | News

CALCIOMERCATO INTER – Il futuro di Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993, è ancora tutto da scrivere. Il centravanti, di proprietà dell’Inter, è attualmente in prestito al PSG, piace molto alla Juventus e, sullo sfondo, ci sarebbe persino una suggestione Milan, qualora ‘Maurito‘ volesse restare a Milano, pur tagliando definitivamente i ponti con i nerazzurri.

Al momento, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, la situazione di Icardi è questa: difficilmente tornerà all’Inter, il riscatto da parte del PSG è tutt’altro che certo e la Juventus, prima di poter pensare al suo acquisto, dovrebbe prima ‘liberarsi’ del suo connazionale, Gonzalo Higuaín, legato ai bianconeri ancora da un anno di contratto con un ingaggio importante.

Wanda Nara, moglie ed agente di Icardi, intanto si muove alla ricerca di una sistemazione per il marito, bomber che, in questa stagione con il PSG, ha segnato 20 gol in 31 gare totali. Wanda Nara, infatti, avrebbe avuto dei contatti con un altro argentino, Diego Pablo Simeone, come noto tecnico dell’Atlético Madrid: argomento, la possibilità che Icardi vesta, nel 2020-2021, la maglia dei ‘Colchoneros‘, i quali, dopo aver abbordato inizialmente Edinson Cavani, hanno deciso di non prenderlo più.

Icardi, quindi, alla corte del ‘Cholo‘? Per ora, non è dato saperlo. Quel che è certo, però, è che sull’asse Parigi-Torino-Milano-Madrid si svilupperanno le prospettive future dell’attaccante. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>