Chelsea-Milan, Bennacer: “Prendiamo il meglio da queste sconfitte” | News

Ismael Bennacer non ha giocato una grande partita ieri contro il Chelsea. Del resto questo è un discorso simile che si può estendere a tutta la squadra, con il Milan che è uscito sconfitto con un netto 3-0 a Stamford Bridge. Una brutta prova per la squadra di Stefano Pioli, ma che sicuramente sarà servita da lezione per il futuro.