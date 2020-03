Castillejo: “Pioli grande allenatore: spero resti” | News Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio Samuel ‘Samu’ Castillejo, classe 1995, esterno destro offensivo del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Castillejo, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, ha votato apertamente per una conferma dell’attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli, sulla panchina del Milan per la stagione 2020-2021.

“Pioli è un grande allenatore, speriamo che resti anche il prossimo anno”, ha detto Castillejo su Pioli, uomo in grado di rilanciarlo titolare in questo Milan, nel 2020, dopo la cessione di Jesús Suso al Siviglia, ritagliandogli un ruolo perfetto nel 4-2-3-1.

Non è un caso se, nel nuovo anno, Castillejo è il calciatore nei Top 5 campionati europei che ha creato più occasioni da gol: “È un dato che ho letto su ‘Twitter‘ – ha ammesso lo spagnolo -, mi fa piacere. Sono contento, vuol dire che il lavoro che faccio sta pagando”.

Pioli, ‘sponsorizzato’ da Castillejo, ha avuto il merito di credere in lui: “Un giocatore deve sempre farsi trovare pronto ed essere forte di testa quando ci sono momenti di difficoltà. Questa è la cosa più importante”. L’ex Málaga e Villarreal, poi, si è soffermato a parlare della pandemia da coronavirus.

“Sono rimasto qui a Milano per non mettere in pericolo i miei cari – ha sottolineato Castillejo -. La situazione qui non era semplice e quindi sono rimasto. La mia famiglia in Spagna sta bene, è a casa. Sono preoccupati per me che sono qui da solo, speriamo tutto passi in fretta e che posso rivederli il prima possibile”.

Chiusura dedicata ai Maldini, Paolo e Daniel, che hanno entrambi contratto il CoVid_19: “C’era preoccupazione per la loro salute, ma ho sentito Daniel e mi ha detto che non ha sintomi. Ho voglia di tornare a ‘San Siro‘, vederlo pieno, voglio sentire l’affetto dei tifosi”. Intanto ha parlato a 360 gradi Paolo Maldini. LE SUE PAROLE >>>

