Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 23 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’emergenza coronavirus, con le Olimpiadi che con ogni probabilità verranno spostate. In casa Milan spazio ai rinnovi, con ad esempio il contratto di Alessio Romagnoli in scadenza nel 2022. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA