PM – Castillejo: “Sono rimasto in quarantena in Italia, ecco perché”

ULTIME NEWS MILAN – L’esterno offensivo del Milan Samu Castillejo ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’. Lo spagnolo, tra le altre cose, ha spiegato il motivo per cui sta trascorrendo la sua quarantena a Milano e non in Spagna con la propria famiglia. Ecco la risposta: “Sono rimasto qui per mettere a rischio la mia famiglia. La situazione qui non era semplice e quindi sono rimasto qui. La mia famiglia sta bene, è a casa. Sono preoccupati per me che sono qui da solo. Speriamo passi tutto in fretta e possa rivedere tutti”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android