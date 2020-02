Cappellini: “Derby: l’Inter ha qualcosa in più del Milan, ma …”

NEWS MILAN – Massimiliano Cappellini, classe 1971, ex attaccante rossonero dal 1987 al 1989 con il Milan di Arrigo Sacchi ed oggi dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ per parlare del derby di Milano, l’atteso Inter-Milan di domenica sera a ‘San Siro‘.

Queste le dichiarazioni di Cappellini: “Il derby è sempre il derby, si affrontano squadre che stanno vivendo momenti diversi e hanno valori diversi. L’Inter ha qualcosina in più del Milan, ma nei derby chi sembra in difficoltà riesce a trovare risorse nascoste”

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, Cappellini ha poi concluso: “Ibrahimovic è stato un innesto importante per i rossoneri, spero possa servire a tutti quanti per crescere e tornare il Milan di qualche anno fa”. Per le dichiarazioni del centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, sull’attaccante svedese, continua a leggere >>>

