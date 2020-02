Verso Inter-Milan, Lukaku: “Rispetto Ibrahimovic: campione e professionista”

NEWS INTER – Romelu Lukaku, classe 1993, attaccante belga, ha parlato a ‘Tiki Taka‘, intervistato dal doppio ex Christian Vieri, a pochi giorni dal derby di Milano, l’atteso Inter-Milan di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Lukaku:

Sul sogno che aveva di giocare in Serie A: “Per me è sempre stato un sogno giocare in Italia e volevo farlo nell’Inter. La prima volta che ho visto una finale di coppa è stata per Inter-Lazio (Coppa UEFA 1997-1998, n.d.r.). Avevo l’ambizione di giocare qui ed in nerazzurro. Anche perché per me Ronaldo era il top”.

Sul gol segnato all’andata nel derby contro il Milan: “Per me è stata un’emozione molto grande”.

Su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra al Manchester United nel 2017: “Sarà bello giocarci contro. Per me è un grande campione, un grande professionista. So come lavora lui, a 38 anni, ogni giorno. Basta guardare ciò che ha fatto in MLS, a Manchester, ed ancora prima nel PSG. Vuol dire che lavora bene. Ho tanto rispetto per lui. Mi consigliava sempre quando giocavamo insieme. Mi sono potuto allenare ogni giorno con lui ed è stata la cosa più bella”.

Lukaku, nei giorni scorsi, ha inviato un messaggio di complimenti ad un suo connazionale, Alexis Saelemaekers, che ha firmato da qualche giorno per i rossoneri.

