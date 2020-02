Saelemaekers: “Lukaku mi ha fatto i complimenti. Per la città chiederò a lui”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti su Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter che si ritroverà di fronte nel derby di domenica sera a ‘San Siro‘, suo connazionale ed anch’egli ex calciatore biancomalva, Saelemaekers ha sottolineato: “Quando sono arrivato mi ha fatto i complimenti. Ha detto che per i consigli sulla città posso chiedere a lui. È bello incontrare qualcuno del tuo paese”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

