Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ci sarà il rinnovo a fine stagione?

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si chiede cosa deciderà di fare il Milan con Zlatan Ibrahimovic. Con l’ingaggio dello svedese la squadra rossonera è nettamente migliorata, così come dimostrano i numeri, ma a luglio quale sarà la situazione? L’attaccante resterà in rossonero?

L’opzione del rinnovo di Ibrahimovic, come noto, è esercitabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi personali come presenze, gol e assist, ma in ogni caso lo svedese e il Milan si riaggiorneranno a prescindere dalle clausole al termine della stagione. Ora comunque si pensa al presente, visto che lo svedese dovrebbe essere in campo nel derby, in programma domenica sera (Pioli: “Ha smaltito l’influenza. Mi auguro che possa allenarsi bene per tutta la settimana ed essere in campo nel derby. E’ molto importante per noi”). Intanto è derby tra Milan e Inter per un talento, continua a leggere >>>

