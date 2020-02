Calciomercato Milan – Per il giovane Longstaff è corsa a due con l’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – La dirigenza rossonera, seguendo la linea giovani dettata da Elliott, sta continuando a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra con giovani prospetti.

Nonostante il mercato si sia appena chiuso, i dirigenti di via Aldo Rossi continuano a lavorare per il futuro. A proposito, hanno individuato nel classe 2000 Matthew Longstaff un obiettivo per l’estate.

Longstaff gioca nel Newcastle e ricopre il ruolo di mediano davanti la difesa, vantando già 7 presenze e 2 reti in Premier League. Il giocatore interessa anche all’Inter dato che a fine giugno il suo contratto con i Magpies terminerà.

Si prospetta dunque una sfida di mercato fra le milanesi. A riportare la notizia in Inghilterra è il The Times. Oltre a Longstaff, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio seguono anche altri calciatori: per i nomi, continua a leggere>>>

