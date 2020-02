Capello su Ibrahimovic: “Contento sia al Milan: ha dato coraggio agli altri”

NEWS MILAN – Fabio Capello, ex tecnico del Milan in tre momenti storici, nel 1987, poi dal 1991 al 1996 e, infine, nella stagione 1997-98, ha parlato, ai microfoni di ‘Tiki Taka‘, del ritorno in rossonero dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

“Quando ho sentito che prendevano Ibra ero contento. Nel Milan c’era una mancanza di personalità, ora con Ibra tutti hanno preso coraggio e stanno dando quel qualcosa in più che prima non riuscivano a dare”, le parole di Capello su Ibrahimovic.

Il protagonista del giorno, però, in casa Milan è il croato Ante Rebic, match winner di Milan-Torino di ieri sera: per le dichiarazioni importanti, in chiave mercato, del direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte su Rebic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android