Capello: “Milan, non sognare solo ma pensa in grande” | Serie A News

Milan, per Capello puoi vincere lo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex tecnico rossonero negli anni Novanta, ha parlato al ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola del bel momento che vive il Milan, capolista in Serie A con vari punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ecco cosa ha detto l’allenatore friulano (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) sulle ambizioni del Milan di Stefano Pioli in questa stagione.

«Il Milan è da Scudetto – ha affermato Capello -. Il Diavolo non deve soltanto sognare, ma pensare in grande. Perché la differenza è sostanziale: sognare in grande possono farlo tutti, pensare in grande no. E il Milan ora può farlo. Anzi, deve». Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>