Capello: “Ibrahimovic molto più maturo: leader vero e adulto” | Milan News

Milan, Capello parla dell’assenza di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex tecnico rossonero negli anni Novanta, ha parlato al ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola del bel momento che vive il Milan, capolista in Serie A con vari punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco cosa ha detto l’allenatore friulano (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) sul Milan che, alla lunga, può risentire dell’assenza, causa infortunio muscolare, dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, top scorer e stella della squadra di Stefano Pioli.

«Non credo. Ora Ibrahimovic è molto più maturo, è diventato un leader vero. Non si limita più a portare i suoi gol, la sua differenza. Ora è un leader adulto. La squadra ha recepito la sua voglia di vincere, la sua mentalità. Basta guardare il linguaggio del corpo». Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>