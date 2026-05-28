Milan, licenziamento in tronco per allenatore e dirigenza: — «Beh, direi in pieno Ame­ri­can style».

Su Iraola e il possibile no al Milan: —

«E per­ché dovrebbe volerlo? Le sue squa­dre gio­cano dav­vero bene, il Bour­ne­mouth è stata una sor­presa fin dall’ini­zio della Pre­mier Lea­gue. Adesso è come se stesse can­tando alla Scala. Allena in Inghil­terra, nel tor­neo più impor­tante di tutti. E lo lasce­rebbe per cosa? Pur­troppo noi non abbiamo più appeal. Invece lui sa benis­simo che con un altro anno così posi­tivo e con delle coin­ci­denze favo­re­voli potrebbe pre­sto ritro­varsi alla guida di un top club in lotta per il titolo in Pre­mier».

Su Allegri —

«Prima di giu­di­care il suo lavoro o quello even­tuale dei nomi che ven­gono fatti per la sua suc­ces­sione, serve che il Milan costrui­sca una diri­genza all’altezza».

Sulla scelta di Cardinale di ripartire da Ibrahimovic —

«Ma gli altri nomi che sento non mi tran­quil­liz­zano, tutt’altro. Leggo di pos­si­bili diret­tori spor­tivi inglesi o ame­ri­cani quando quelli ita­liani sono un’asso­luta eccel­lenza. Ma per­ché? Incre­di­bile. Sem­bra di essere alla fiera dell’est. Sono scioc­cato».

Da chi ripartirebbe? —

«Molti di quelli che sono scesi in campo nelle ultime par­tite li man­de­rei via. Nella prima parte di sta­gione hanno gio­cato un cal­cio quanto meno effi­cace. Ma se sei al Milan non puoi pas­sare da 100 a 50 nel giro di poche set­ti­mane».

Su cosa farebbe per curare il Milan —

«È una domanda dif­fi­cile a cui rispon­dere. L’errore più grave è che nes­suno è stato in grado di capire il motivo di que­sto tra­collo. Per­ché nelle prime 25 gior­nate la squa­dra ha perso solo una par­tita e nelle ultime 13 ben sette? Prima di man­dare via tutti, biso­gnava risa­lire a un per­ché. Se lo si indi­vi­dua, allora si è a buon punto. Sennò non si pos­sono fare delle scelte, è inu­tile tagliare teste. O chi arriva è un mago e usa la bac­chetta magica o non lo so. Auguri a chiun­que verrà nomi­nato».

Sulla rivoluzione delle panchine: —

«I pre­si­denti vogliono sem­pre dare le colpe agli alle­na­tori e mai agli acqui­sti. Poi magari qual­che tec­nico chia­mato in corsa non ha pie­na­mente sod­di­sfatto e que­sto spinge i club a cam­biare. I pre­si­denti ita­liani cono­scono meglio l’ambiente e stanno più attenti. Quelli stra­nieri invece pen­sano solo ai costi e rea­gi­scono in maniera più istin­tiva».

Per­ché pagano sem­pre gli alle­na­tori? —

«Per­ché si pensa che abbiano la for­mula magica, che il risul­tato dipenda solo ed esclu­si­va­mente da loro e che bastino le loro intui­zioni per far vin­cere le par­tite. Invece se non hai una mate­ria prima di qua­lità, vai da poche parti. I diret­tori spor­tivi par­lano troppo e fanno poco. Sanno quello di cui un alle­na­tore ha biso­gno ma spesso e volen­tieri non rie­scono a met­ter­glielo a dispo­si­zione per­ché non ci sono soldi. E quando ci sono, ven­gono spesi male»