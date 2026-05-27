Milan e Juventus, progetti a confronto

Le stagioni di Milan e Juventus potrebbero essere considerate simili: mancata qualificazione in Champions e pubblico in aperta contestazione. Tuttavia, il progetto tecnico bianconero parte con basi totalmente diverse. La Juve ha una dirigenza fresca, che non ha fatto bene al primo anno, ma può rifarsi nella seconda stagione. Nel board rossonero, invece, c'erano alcuni elementi da allontanare il prima possibile per dare una scossa all'ambiente (vedi i vari Furlani e Moncada). Il grande merito di Comolli resta quello di aver puntato su Luciano Spalletti dopo l'esonero di Tudor. Nonostante non abbia ottenuto l'obiettivo, il tecnico toscano è stato confermato sulla panchina bianconera. Spalletti è riuscito a imporre le proprie idee e a far vedere qualche trama di gioco interessante, a differenza di Allegri che paga l'eccessivo difensivismo e il poco coraggio in fase offensiva.