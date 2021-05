Calciomercato Milan – Udinese, Pozzo: “De Paul? Deciderà lui”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Giampaolo Pozzo, Presidente dell'Udinese, si è espresso così sul futuro di Rodrigo de Paul

Il giornalista Mario Sconcerti ha intervistato, per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Giampaolo Pozzo, Presidente dell'Udinese, in occasione del suo 80° compleanno. Tra le tante domande rivolte al patron del club friulano, proprietario anche del Watford (Premier League), anche una sul futuro di Rodrigo de Paul.