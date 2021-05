Mercato Milan – De Paul, addio quasi certo: “Udinese, grazie di tutto”

Le ultime sul mercato del Milan. Rodrigo De Paul può davvero lasciare l'Udinese. L'argentino lancia segnali d'addio sempre più evidenti

Dopo cinque anni di permanenza in maglia Udinese, Rodrigo De Paul sembra davvero pronto al grande salto. L'argentino è cresciuto in maniera esponenziale ed è diventato un giocatore di altissimo livello. I rumours nei suoi confronti perdurano da tempo, ma adesso la sua avventura friulana sembra davvero giunta al capolinea. Lo stesso giocatore, a testimonianza di ciò, continua a mandare messaggi chiari che vanno in questa direzione. Dalle lacrime versate a San Siro dopo il match contro l'Inter, al tweet di risposta all'Udinese che gli ha augurato buon compleanno. Un 'grazie per tutto' che non lascia troppo spazio all'immaginazione. Il Milan, intanto, rimane vigile. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, inoltre, l'assalto potrebbe diventare realtà. Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni